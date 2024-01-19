Экс-теннисистка Дмитриева: матч с Руусувуори был трудным, но Медведев вытащил

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева, говоря о тяжелой победе российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Финляндии Эмилем Руусувуори во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), отметила, что третью ракетку мира дальше ждет сложная сетка.