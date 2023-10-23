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Американские самолеты начали прибывать на аэродром под Афинами

Американские самолеты начали прибывать на аэродром под Афинами

Американские ВВС начали прибывать на аэродром Элевсин под Афинами с целью проведения операций на Ближнем Востоке, так как мест для самолетов на авиабазе в Суде на Крите не осталось, сообщают греческие СМИ.

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