Создана компания для строительства контейнерного хаба в порту Актау

На минувшей неделе в рамках 8-й Международной выставки «Шёлковый путь» в г.Сиань (Китай) между АО «KTZ Express» (дочерняя компания КТЖ), ООО «ГК Порт Ляньюньган» и АО «НК «Актауский морской торговый порт» подписаны учредительные документы совместного предприятия для реализации проекта «Строительство контейнерного хаба в порту Актау».
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