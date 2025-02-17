Гимнастка Дина Аверина выходит замуж за известного фигуриста

Предложение спортсменке сделал партнер по шоу «Ледниковый период». 14 февраля, в День всех влюбленных, 35-летний фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение чемпионке по художественной гимнастике Дине Авериной.
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