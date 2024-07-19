Завершить конфликт на Украине и прекратить «охоту на ведьм»: что пообещал Трамп

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил на съезде Республиканской партии и пообещал, что в случае своего избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, «который создала нынешняя администрация».
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