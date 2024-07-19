Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Павлова
    А Россия допустит удары вглубь США своим российским оружием в случае ударов по территории РФ их оружием?Белый дом допусти...
  • Наталья Павлова
    А Россия допустит удары по Британии своим, никем не переданным, оружием?В МО Британии доп...
  • Наталья Павлова
    А до сих пор, получается, их не высылали? Переводили на нелегальное положение? Делали из них подпольных мигрантов?Госдуме предлагаю...

Завершить конфликт на Украине и прекратить «охоту на ведьм»: что пообещал Трамп

Завершить конфликт на Украине и прекратить «охоту на ведьм»: что пообещал Трамп

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил на съезде Республиканской партии и пообещал, что в случае своего избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, «который создала нынешняя администрация».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Е Пронина
сами развязали, сами и заканчивайте
Ответить
16 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Этот жук пострашнее Байдена.Его надо опасаться больше всего.Трамп, это зло для России
Ответить
15 час.
АР
Александр Ракитин
&quot;Кто б знал, как мы устали от этих мерзких душ гнилых людей. Как жить невыносимо стало средь этих тварей и блядей.&quot; С. Есенин
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх