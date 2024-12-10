Без комиссаров за спиной. Станут ли ветераны СВО новой элитой России?

В продвижении во власть фронтовиков эксперты увидели сходство с советским периодом Чуть менее года в России пытаются сформировать новую элиту в рамках программы "Время героев", когда важные управленческие должности передают ветеранам СВО.
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