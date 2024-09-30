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Петербургский дневник

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В Сухопутные войска России собираются поставить более 6 тысяч образцов новой техники

Был значительно увеличен объём поставок в воинские части и подразделения Более 6 тысяч новых и модернизированных основных образцов вооружения и военной техники планируется поставить до конца года в Сухопутные войска России.

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