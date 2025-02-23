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Царьград

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Оккупантов зачистили на 2/3 русской земли: Курский фронт. Что известно на этот час

Оккупантов зачистили на 2/3 русской земли: Курский фронт. Что известно на этот час

Оккупантов зачистили на 2/3 русской земли: Курский фронт. Что известно на этот часПо информации, опубликованной в Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны", 34-я гвардейская мотострелковая бригада закрепляет успехи в районе населенного пункта Марьевка, где засел оккупант.

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