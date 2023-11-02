Раскрыты продажи «Москвичей» в октябре

За прошлый месяц россияне купили 1598 автомобилей «Москвич», сообщает телеграм-канал «Автопоток». 18 октября в продажу поступил «Москвич 6», и меньше чем за две недели дилерам удалось продать «примерно 30 лифтбеков» — то есть в среднем они реализовывали по две штуки в день.