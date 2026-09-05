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Правительство расширило схему территориального планирования в транспортной сфере

Правительство расширило схему территориального планирования в транспортной сфере

Правительство России обновило схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения, включив в неё свыше 70 новых объектов транспортной инфраструктуры.

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