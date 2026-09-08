Олейник: колл-центры на Украине стали частью системы обогащения чиновников

Борьба с мошенническими колл-центрами на Украине обострилась после того, как деятельность подобных структур начала затрагивать граждан европейских стран, а не только жителей России и Украины.
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