Селидово. После небольшой паузы, связанной с подтягиванием тылов ВС РФ, началась вторая фаза операции с блокированием логистики ВСУ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Селидово. После небольшой паузы, связанной с подтягиванием тылов ВС РФ, началась вторая фаза операции с блокированием логистики ВСУ.
Свежие комментарии