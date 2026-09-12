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Царьград

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Самолёт в пшеничном поле: что стало с местом аварийной посадки спустя три года

Самолёт в пшеничном поле: что стало с местом аварийной посадки спустя три года

Ровно три года назад, 12 сентября 2023 года, Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области.

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