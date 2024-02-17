Спирт вместо душа,лимон вместо дезодоранта:Как люди блюли чистоту, когда средств для гигиены не было

Как люди соблюдали гигиену, когда средства для гигиены в магазинах не продавались. Совсем ещё, по историческим меркам, недавно не было у людей ни ежедневного душа, ни дезодоранта, ни многих других важных для гигиены вещей.
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