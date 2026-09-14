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FiNE NEWS

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Росгвардейцы спасли водителя из перевернувшегося автомобиля после ДТП в Подмосковье

В Пушкино Московской области сотрудники Росгвардии оказали помощь водителю, автомобиль которого перевернулся в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пяти транспортных средств.

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