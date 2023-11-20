Вывести в топь

25 лет назад 20 ноября 1998 года на околоземной орбите началось строительство Международной космической станции — в космос был выведен первый «кирпичик» новой «Вавилонской башни» (в проекте МКС участвует 15 государств, на станции побывало 273 человека из 21 страны) — российский модуль «Заря».