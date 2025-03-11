Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Кувыкина
    Нет, не представляем...США передали Укра...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Спасибо нужно сказать тарасу путэну это он придумал что бы ишаки ехали из кишлаков к нам и рожали ишачат потому им и ...Как квартирный во...
  • Людмила Абрамова
    мигранты приезжают сюда на работу временно..почему тащат сюда семьи и им еще и квартиры дарят..а россияне ипотеки бер...Как квартирный во...

За ночь над Россией сбили 337 украинских беспилотников

За ночь над Россией сбили 337 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата: 91 БПЛА - над территорией Московской области, 126 БПЛА – над территорией Курской области, 38 БПЛА – над территорией Брянской области, 25 БПЛА – над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Рязанской области, 10 БПЛА – над территорией Калужской области, восемь БПЛА – над территорией Липецкой области, восемь БПЛА – над территорией Орловской области, шесть БПЛА – над территорией Воронежской области и три БПЛА – над территорией Нижегородской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх