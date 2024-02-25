Поляки открывают второй фронт против Украины

Любовь made in Poland превратилась для Зеленского в настоящее предательство. Ещё вчера польские друзья обещали украинцам бесконечную поддержку, а сегодня открывают второй фронт, работая фактически заодно с Россией.
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