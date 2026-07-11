Фитинги быстрого монтажа (Push Fit) — что это, как работают и где применяются в России

Фитинги быстрого монтажа Push Fit (также известные как push-to-connect или пуш-фитинги) — это современные соединительные элементы для трубопроводов, которые позволяют собрать систему водоснабжения, отопления или тёплого пола буквально за считанные секунды.
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