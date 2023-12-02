В WhatsApp заработали закрытые чаты с скрытым кодом доступа

Создатели WhatsApp анонсировали новейшую функцию, которая повысит уровень конфиденциальности юзеров. В мессенджере возникли скрытые коды для закрытых чатов, которые были введены в 2023 году, говорится в блоге компании.
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