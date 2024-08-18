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Несекретные материалы

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Исходя из логики оперативного планирования, на двух участках фронта ВСУ вскоре ждут неприятные сюрпризы

Исходя из логики оперативного планирования, на двух участках фронта ВСУ вскоре ждут неприятные сюрпризы

На прошлой неделе фронтовая обстановка (кроме Курской области) отличалась стабильными изменениями в нашу пользу на центральном направлении, рядом локальных войсковых операций на Севере и позиционным характером ведения боевых действий на Юге.

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