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«Авангард» выменяет права на Просветова у ЦСКА на молодого игрока и 25 млн рублей. Вратарь подпишет контракт на год и 15 млн рублей («Роман с Хоккеем»)

Вратарь Иван Просветов станет игроком « Авангарда ». Об этом сообщает телеграм-канал «Роман с Хоккеем».

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