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Всё о женщинах

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Стилист Лисовец заявил, что в 2026 году детская одежда с блестками вышла из моды

Стилист Лисовец заявил, что в 2026 году детская одежда с блестками вышла из моды

Стилист Влад Лисовец поделился, что современные родители все чаще отдают предпочтение детской одежде спокойных оттенков, лаконичных силуэтов и качественных материалов, отказываясь от кричащих цветов в пользу эстетики.

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