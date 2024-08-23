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В Турции заявили о попытке Зеленского давлением на УПЦ втянуть Анкару в конфликт

В Турции заявили о попытке Зеленского давлением на УПЦ втянуть Анкару в конфликт

Действия Владимира Зеленского против Украинской православной церкви направлены на втягивание Турции в конфликт, Анкара должна немедленно признать украинских дипломатов персонами нон грата, считает представитель Турецкой православной церкви (Автокефального турецкого православного патриархата) Сельчук Эренерол.

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Комментарии
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Анна Ахметзянова
Турок не проведешь,сразу видят Зеленского &quot;насквозь&quot;))
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16 час.

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