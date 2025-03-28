Инструкторы-иностранцы сбежали с полигона на Украине после удара ВС России

Иностранные инструкторы, которые должны были обучать ВСУ применять западное оружие, сбежали с одного из полигонов подконтрольной властям Украины на территории, после удара российской армии и уехали с Украины.
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