В МИД России предупредили о расширении конфликта на Украине из-за Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила о возможности украинского конфликта выйти за пределы географических рамок, если Запад не перестанет поддерживать правительство Владимира Зеленского и поставлять в страну вооружение.
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