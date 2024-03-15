Глава Удмуртии Александр Бречалов проголосовал на выборах президента России в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов отдал свой голос на выборах президента России. На своей странице «ВКонтакте» он сообщил, что принял участие в голосовании на одном из участков в Воткинске.
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