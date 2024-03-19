Польский генерал заврался. И это плохой знак

Генерал Анджейчак перепугал Европу миллионными потерями Незалежной. Что в его словах не так.Отставной польский генерал, бывший начальник генштаба Раймунд Анджейчак накануне испугал и поляков и пол Европы своими заявлениями.
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