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Axios: Украина и США обсудили предложения по территориям на переговорах в Майами

Axios: Украина и США обсудили предложения по территориям на переговорах в Майами

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова На переговорах между представителями США и Украины в Майами ключевой темой стало согласование гарантий безопасности со стороны Вашингтона, стран Европы и НАТО в рамках возможного мирного соглашения.

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