Ковка, мышь и «Курага»: куда сходить и что посмотреть с 29 сентября по 5 октября

«Крымская газета» составила обзор самых ярких событий предстоящей недели. ТЕАТР Симферополь Государственный академический музыкальный театр Республики Крым «Летучая мышь» 12+ 29 сентября, 18:30 «Летучая мышь», жемчужина венской опереточной короны, написана Иоганном Штраусом – младшим в далёком 1874 году.
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