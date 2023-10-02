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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Оренбурга» о 3:1 с «Зенитом»: «Теперь надо научиться побеждать команды, равные нам по классу»

Директор «Оренбурга» о 3:1 с «Зенитом»: «Теперь надо научиться побеждать команды, равные нам по классу»

«Обыграть такой мощный клуб, как «Зенит», всегда приятно, а поскольку это первая наша победа над ним, ее можно назвать исторической.

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