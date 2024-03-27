Российские сенаторы намерены подорвать «бизнес» на судьбах детей-сирот

Парламентарии разрабатывают законопроект, ограничивающий число детей, которых можно взять под опеку. Согласно предложению, под опеку можно будет брать не более трех детей, исключение предусмотрено только для ребят из одной семьи.
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