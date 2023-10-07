Власти Казахстана поручили привлечь инвесторов к освоению литиевых месторождений Наталья МарковаПопулярность лития сегодня трудно переоценить, учитывая его роль в энергетическом переходе как одного из ключевых компонентов для аккумуляторов электромобилей (других устройств).