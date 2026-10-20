Дом №4 на улице Пушкинской в центре Воронежа обрел новую жизнь после масштабного капремонта. Пятиэтажное здание, возведённое в 1960 году, за 66 лет ни разу не проходило капитального ремонта и к началу 2026 года заметно обветшало.