Дом №4 на улице Пушкинской в центре Воронежа обрел новую жизнь после масштабного капремонта. Пятиэтажное здание, возведённое в 1960 году, за 66 лет ни разу не проходило капитального ремонта и к началу 2026 года заметно обветшало.
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