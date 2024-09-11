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Сколько денег готовы потратить россияне при переезде в новое жилье?

61% россиян готовы потратить на ремонт при переезде в другое жилье не более 100 тыс. рублей. Об этом сообщается в исследовании, проведенном аналитиками гипермаркета товаров для строительства и ремонта «ВсеИнструменты.

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