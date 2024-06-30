Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Как демократы могли бы заменить Байдена до ноября

После неудачного выступления президента США Джо Байдена на дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом в четверг вечером, 27 июня, некоторые демократы открыто задались вопросом, следует ли заменить его в качестве их кандидата на выборах 2024 года.

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