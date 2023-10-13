«РЕСО Гарантия» раскрыла сумму страховых выплат после падения беспилотников

Страховая компания "РЕСО Гарантия" выплатила как минимум 767 тыс. руб. после падения беспилотников. Всего в страховую поступило семь обращений по таким случаям, в пяти из них клиенты получили возмещение полученного ущерба.
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