Армия РФ освободила село Дарьино в Курской области Контрнаступление ВС РФ в Курской области, начавшееся несколько дней назад, продолжает приносить ощутимые территориальные успехи.
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Армия РФ освободила село Дарьино в Курской области Контрнаступление ВС РФ в Курской области, начавшееся несколько дней назад, продолжает приносить ощутимые территориальные успехи.
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