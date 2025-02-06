Рамос перешел в мексиканский «Монтеррей»

«Монтеррей» объявил о переходе 38-летнего чемпиона мира и Европы в составе сборной Испании. Ранее сообщалось, что бывший защитник «Севильи», «Реала» и «ПСЖ» подпишет контракт на год и заработает 4 млн евро.