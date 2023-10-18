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"Толик, а России помочь не хочешь?!": Чубайса нашли в Израиле раздающим гуманитарную помощь

"Толик, а России помочь не хочешь?!": Чубайса нашли в Израиле раздающим гуманитарную помощь

Интересная жизнь с Vera Star В сети набирает популярность фото, где бывший глава Роснано Анатолий Борисович Чубайс, он же Моша Израилевич, вместе со своей супругой кинорежиссером Дуней Смирновой, на собственные деньги, закупили гуманитарную помощь и развезли её израильтянам пострадавшим от атаки боевиков ХАМАС.

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Комментарии
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Sergei Kakurskii
Возможно(((, глупое исполнение завещание ельцина пьяного
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6 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Интересно, а если рыжему доверить деприватизацию в России провести и все вернуть в госсобственность государства. Вот интересно было бы посмотреть как он своих сподвижников обдувать будет?
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3 час.
МБ
Марина Биченова
Надеюсь шальная пуля его найдёт.
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2 час.

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