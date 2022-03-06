BigPharma действительно убивала людей

Данные, которые Pfizer была вынуждена опубликовать, чему она очень сопротивлялась, показали 3%–ную смертность от вакцин, что в 12 раз превышает смертность от #COVID19, при том, что в ковидные трупы записывали даже жертвы автомобильных катастроф.