Фон дер Ляйен: ЕК проверит законодательство Украины для переговоров о членстве

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в рамках своего выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге анонсировала проверку законодательства Украины для начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
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