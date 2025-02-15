Хайда и тлинкиты отправляются в море Каноэ тлинкитов от студии «Человечек». Красиво смотрится, не так ли?«Однажды Великий Плотник стал мастерить каноэ, чтобы пойти войной на Юго-Восточный Ветер.
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Хайда и тлинкиты отправляются в море Каноэ тлинкитов от студии «Человечек». Красиво смотрится, не так ли?«Однажды Великий Плотник стал мастерить каноэ, чтобы пойти войной на Юго-Восточный Ветер.
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