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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фэнтезийный ретрошутер Graven в духе Hexen наконец выбрался из раннего доступа Stea...

Фэнтезийный ретрошутер Graven в духе Hexen наконец выбрался из раннего доступа Stea...

Фэнтезийный ретрошутер Graven в духе Hexen наконец выбрался из раннего доступа Steam и получил поддержку русского языкаСпустя более двух с половиной лет раннего доступа фэнтезийный ретрошутер Graven от разработчиков из датской студии Slipgate Ironworks добрался до полноценного релиза.

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