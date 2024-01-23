Фэнтезийный ретрошутер Graven в духе Hexen наконец выбрался из раннего доступа Stea...

Фэнтезийный ретрошутер Graven в духе Hexen наконец выбрался из раннего доступа Steam и получил поддержку русского языкаСпустя более двух с половиной лет раннего доступа фэнтезийный ретрошутер Graven от разработчиков из датской студии Slipgate Ironworks добрался до полноценного релиза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)