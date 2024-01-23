Фэнтезийный ретрошутер Graven в духе Hexen наконец выбрался из раннего доступа Stea...

Фэнтезийный ретрошутер Graven в духе Hexen наконец выбрался из раннего доступа Steam и получил поддержку русского языкаСпустя более двух с половиной лет раннего доступа фэнтезийный ретрошутер Graven от разработчиков из датской студии Slipgate Ironworks добрался до полноценного релиза.