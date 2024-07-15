Ни мира, ни войны...

На днях я в посте Лучше раздавить гадину не тогда, а сейчас, раз уж мы начали.писала, что вообще-то тексты нашего дорогого Димитрия-Принудителя нам как бальзам на рану, свет в окошке и так далее, но недавно наш Димитрий-Грузиноборец сделал прогноз, вызвавший у меня недоумение.