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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тони Паркер о том, что его не упоминают среди лучших разыгрывающих: «Предпочитаю Зал славы и четыре титула»

Легенда «Сан-Антонио» Тони Паркер заявил, что не переживает, когда его не включают в списки лучших разыгрывающих в истории.

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