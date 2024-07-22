Российские системы ПВО уничтожили за ночь 75 беспилотников

Российские военные в ночь на понедельник, 22 июля, обезвредили 75 беспилотников над территорией российских регионов, а также над акваторией Чёрного и Азовского морей, сообщает Министерство обороны России.
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