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Культурология.рф

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История и археология: Зачем члены древнего мужского клуба собирались в тёмной пещере, и Что нашли в их 1900-летнем храме

История и археология: Зачем члены древнего мужского клуба собирались в тёмной пещере, и Что нашли в их 1900-летнем храме

Археологи во время недавних раскопок в замке Зерзеван в районе Чинар города Диярбакыр, что на юго-востоке Турции, обнаружили подземную часть храма, где скрывались последователи загадочного древнего культа.

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