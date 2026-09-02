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Регионы России

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«Спартак» сохраняет шансы на чемпионство после ничьей с «Оренбургом»

«Спартак» сохраняет шансы на чемпионство после ничьей с «Оренбургом»

Московский футбольный клуб «Спартак» после шести туров Российского премьер-лига (РПЛ) занимает второе место в турнирной таблице с 13 очками, уступая лидеру — «Краснодару» — пять баллов.

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