Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 788 подписчиков

Россия объявляет вне закона всех преступников Киевского режима с 2014 года

Россия объявляет вне закона всех преступников Киевского режима с 2014 года

Россия за последние дни объявила охоту в розыск, помимо Зеленского и Порошенко, следующих преступников киевского режима: командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка бывшего и нынешнего секретаря СНБО Украины Данилова и Александра Литвиненко; экс-главу СБУ и депутата Верховной рады Украины Наливайченко бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и бывшего и.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх